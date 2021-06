In den fünf Minuten zwischen 5.25 und 5.30 Uhr hat ein Unbekannter am Dienstag im Hausener Weg in Bad Dürkheim einen VW Crafter beschädigt und ist vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei vermutet, dass der Täter in zu geringem Abstand an dem geparkten Transporter vorbeifuhr. Dessen Fahrer war gerade dabei, Pakete auszuliefern. Am Außenspiegel und im hinteren Bereich der Fahrerseite entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.