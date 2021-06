Am Dienstag gegen 13 Uhr ist laut Polizei eine Autofahrerin bei einem Unfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Citroën C4 aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung A 650 unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz eines Fitnessstudios fahren. Vermutlich aufgrund zu geringen Abstands und zu hohen Tempos fuhr die unbekannte Fahrerin eines weißen Dacias auf den Citroën auf, schob diesen über die Gleise der Straßenbahn auf den Parkplatz und flüchtete von der Unfallstelle. Die Citroën-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.