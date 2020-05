Ein Schaden von 10.000 Euro ist bei einem Unfall am Samstagabend entstanden, als ein 54-Jähriger in Herxheim am Berg vom Hof einer Winzergenossenschaft fuhr. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Unauffälliger Atemalkoholtest

Der Mann aus Alzenau übersah das Auto einer 25-Jährigen aus Altleiningen, es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, auch die drei Beifahrer der 25-Jährigen nicht. Da ihr Auto aber so stark beschädigt war, das es nicht mehr weiterfahren konnte, musste es abgeschleppt werden. Weil der 54-Jährige bei der Winzergenossenschaft war, machte er freiwillig einen Atemalkoholtest, der 0,11 Promille ergab. Das hat laut Polizei keine strafrechtliche Konsequenzen.