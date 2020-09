Den Fahrer eines weißen Autos, das am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Unfall in der Bad Dürkheimer Weinstraße beschädigt wurde, wird von der Polizei gesucht.

Ein 76-Jähriger hat mit seinem Golf das ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 44 geparkte Auto gestreift. Der Senior konnte wegen des Verkehrs aber nicht direkt anhalten und fuhr einige Meter weiter. Als er zurück zur Unfallstelle kam, war der weiße Wagen nicht mehr da.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann meldete den Vorfall direkt bei der Polizei. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Beamten versuchen nun, den Fahrer des weißen Autos zu ermitteln und bitten um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.