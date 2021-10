Zwei leicht Verletzte und ein Schaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag, 23. Oktober, gegen 10.30 Uhr in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war ein 59-Jähriger mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in Höhe des Salinenparkplatzes unterwegs, wo er abbremste, um eine Fußgängerin an einer Querungshilfe über die Straße zu lassen. Das bemerkte ein hinter ihm fahrender 61-Jähriger aus Bad Dürkheim zu spät. Er fuhr mit seinem Auto auf den Wagen vor ihm auf.

Wagen nicht mehr fahrtauglich

Der 59-Jährige und seine Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Wagen des Dürkheimers war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Es kam an der Unfallstelle zu leichten Verkehrsbehinderungen, der Verkehr musste etwa 30 Minuten lang von der Polizei geregelt werden.