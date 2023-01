Am Montagabend hat ein 41-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol bei Freinsheim einen Unfall gebaut. Laut Polizei hatte der VW-Fahrer beim Abbiegen von einem Feldweg auf die L455 einen aus Fahrtrichtung Freinsheim kommenden BMW übersehen. Er nahm diesem die Vorfahrt. Der 29-jährige BMW-Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht am Bein verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 9000 Euro. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der VW-Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da er unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht hat.