Am Mittwoch gegen 14.40 Uhr sind an der Kreuzung Kanalstraße/Triftweg in Bad Dürkheim ein Auto und ein Roller zusammengestoßen. Der Polizei zufolge war der 52-jährige Rollerfahrer aus Bad Dürkheim in der Kanalstraße nach Süden unterwegs und hatte Vorfahrt, die 31-jährige Dürkheimer Autofahrerin fuhr im Triftweg nach Osten. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah sie den von links kommenden Rollerfahrer, der bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte und sich verletzte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 600 Euro.