Am Mittwoch ist es am späten Abend in der Freinsheimer Straße in Kallstadt zu einem Vekehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Der 25-Jährige war mit seinem Fahrrad gegen 22 Uhr auf der Straße „Am Kleisinger“ in Richtung Freinsheimer Straße unterwegs. Dort missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines kreuzenden Autos. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 25-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich. Da die Beamten bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen.