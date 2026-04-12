Am Sonntagnachmittag kam es am Bahnübergang in der Friedhofstraße in Freinsheim zu einem Unfall mit einer Frau und einem Regionalzug. Das haben Polizei und Feuerwehr am Abend bestätigt. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Freinsheim war mit 35 Kräften vor Ort und kümmerte sich um die Zuginsassen. Es gab laut Polizei keine weiteren Verletzten im Zug. Die Strecke zwischen Freinsheim und Frankenthal war für zwei Stunden gesperrt.