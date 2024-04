Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der L516 zwischen Bad Dürkheim und Wachenheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der Biker aus dem Raum Koblenz gegen 18 Uhr zwei vor sich fahrende Autos überholen. Während des Überholvorganges scherte das direkt vor ihm fahrende Auto ebenfalls nach links zum Überholen aus. Der Motorradfahrer wollte ausweichen, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise. Laut Polizei soll es sich um einen schwarzen Porsche Cayenne gehandelt haben. Näheres ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.