Wegen eines Autounfalls sind am Freitagvormittag in Bad Dürkheim drei Personen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 81-jähriger Opelfahrer einer 70-jährigen Autofahrerin gegen 11.30 Uhr im Gewerbegebiet Bruch die Vorfahrt genommen als er in die Bruchstraße einbog. Beim Zusammenstoß wurden die Fahrer sowie eine Beifahrerin leicht verletzt. Da die zwei nicht mehr fahrbereiten Wagen die Ausfahrt blockierten, musste diese gesperrt werden. An der zweiten Ausfahrt bildete sich laut Polizei Rückstau. Bis zum Eintreffen der Abschleppdienste musste auch die Bruchstraße halbseitig gesperrt werden. Die Schadenshöhe wird auf 17.000 Euro geschätzt.