Am Samstag gegen 18.40 Uhr ist ein 23-jähriger Audifahrer aus Bad Dürkheim auf der B271 in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Laut Polizei war er gerade von der B37 kommend auf die B271 aufgefahren, als ihm ein anderer Wagen auf seiner Fahrspur entgegenkam, weshalb er seinen Audi zum Ausweichen nach rechts lenkte und gegen die dortige Betonwand stieß. An der Wand stellten die Beamten lediglich leichten Abrieb fest, am Audi entstand jedoch ein Schaden von ungefähr 2000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.