Bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße, Ecke Waschgasse, ist am Mittwochabend ein Fahrradfahrer in Weisenheim am Sand verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 21 Uhr ein 29 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim von der Bahnhofstraße nach links in die Waschgasse abbiegen, übersah dabei jedoch den ihm entgegenkommenden 52-jährigen Fahrradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und nahm ihm die Vorfahrt. Der Radler stieß deswegen gegen das Heck des Wagens und verletzte sich im Beckenbereich. Er wurde in die Unfallklinik in Ludwigshafen gebracht.