Ein geplatzter Reifen hat am Montag gegen 19 Uhr „Im Röhrich“ in Bad Dürkheim einen Unfall verursacht. Ein 33-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung B 37 unterwegs, als der hintere linke Reifen platzte. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte ein geparktes Auto und fuhr auf ein anderes auf. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1600 Euro.