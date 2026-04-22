Ein Auto hat in der Nähe eines Kreisels bei Friedelsheim eine Leitplanke auf etwa 150 Metern beschädigt. Nach Angaben der Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Der 51-Jährige fuhr am Dienstag, 21. April, gegen 20 Uhr auf der L527 vom Birkenheider Berg in Richtung Gönnheim und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen die Schutzplanke und schrammte an dieser entlang. Am VW Caravelle entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Ein freiwilliger Atemalkoholtest und ein Drogenvortest fielen negativ aus. Die Straßenmeisterei sicherte die Stelle, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.