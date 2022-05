Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer laut Polizeibericht vom Freitag auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Eichenplatz in Bad Dürkheim eine Hecke beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei vermutet, dass der Unfall beim Aus- oder Einparken passierte. Der Schaden beträgt 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.