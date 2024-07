Auf dem Wachenheimer Rewe-Parkplatz in der Weinstraße ist am Dienstag eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, touchierte ein 92-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus einer Parklücke um 17.10 Uhr zunächst einen anderen geparkten Pkw, anschließend einen Zaun, einen Unterstand und zuletzt eine vorbeilaufende 86-jährige Fußgängerin. Sie stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf und am Brustkorb zu. Sie kam ins Krankenhaus.

Das Auto des 92-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.000 Euro.