[Aktualisiert um 14.22 Uhr] Zwei Autoinsassen sind gegen 13 Uhr bei einem Unfall auf der B37 im Bereich der Ampelkreuzung Schulzentrum lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto in Richtung Bruch aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte rechts auf eine Ampel. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallaufnahme dauert an, deshalb kommt es in diesem Bereich immer noch zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, die Kreuzung zu umfahren. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Gutachter hinzugezogen.