„Wie durch ein Wunder“, so schreibt die Bad Dürkheimer Polizei, ist ein 23-jähriger Autofahrer aus Ludwigshafen am Sonntag bei einem Unfall auf der B37 unverletzt geblieben. Die automatisierte Meldung seines Fahrzeugs hatte laut Polizeimitteilung am Sonntagmorgen um 6.05 Uhr die Leitstelle Ludwigshafen über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Zeitgleich habe ein Verkehrsteilnehmer zudem die Polizeiinspektion Bad Dürkheim per Notruf informiert. Während Polizisten zum Unfallort fuhren, meldete der Zeuge, dass sich ein Mann, der sich zuvor im Fahrzeug befunden hatte, von der Unfallstelle entferne. Die Streifenwagenbesatzung fand den 23-Jährigen in der Nähe. Weil er nach Alkohol roch, wurde der Mann zum Atemalkoholtest gebeten. Das Ergebnis: 1,64 Promille. Ihm wurde in der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Blutprobe entnommen. Weil der 23-Jährige berichtete, dass sich zum Unfallzeitpunkt angeblich eine zweite Person im Auto befunden habe, suchte die Polizei intensiv auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers weiter, jedoch ohne Erfolg. Am Fahrzeug – ein Kia – entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 38.000 Euro. Der Wagen wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.