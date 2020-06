Wegen Aquaplanings hat eine 49-jährige Meckenheimerin am Freitag gegen 19.30 Uhr auf der B 271 bei Dackenheim die Kontrolle über ihr Auto verloren und einen Unfall verursacht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Frau war aus Kirchheim kommend in Richtung Herxheim am Berg unterwegs. Kurz nach der Abfahrt nach Dackenheim lief Regenwasser von einem Feldweg auf die Fahrbahn. Dort geschah der Unfall, als der Wagen der Frau ins Schleudern geriet.

Fahrerin leicht verletzt

Der BMW stieß an den Bordstein der Gegenfahrbahn, wobei Stoßdämpfer samt Feder und das linke Vorderrad abrissen. Dort blieb das Auto liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an dem Wagen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Nach der Unfallaufnahme beseitigte die Straßenmeisterei Grünstadt die Gefahrenstelle.