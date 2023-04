Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos ist es laut Polizei am Freitag, 31. März, gegen 10.30 Uhr im Bereich der B271 in Bad Dürkheim gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 78-jähriger Autofahrer, der von der Mannheimer Straße nach links auf die B271 in Fahrtrichtung Neustadt abbiegen wollte, die Vorfahrt einer 54-jährigen Autofahrerin, die auf der B271 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs war. Der Wagen der Frau kollidierte in Folge der Vorfahrtsverletzung mit dem Auto des 78-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 54-Jährige leicht verletzt, von dem hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Die B271 war während der Unfallaufnahme gesperrt und wurde, nachdem die Autos abgeschleppt waren und die Fahrbahn gereinigt war, gegen 12 Uhr wieder freigegeben.