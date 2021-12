Am Montag gegen 15.40 Uhr hat ein angeheiterter Senior aus Bad Dürkheim laut Polizei auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Bruchstraße ein anderes Auto beschädigt. Demnach stieß der 75-Jährige beim Einparken gegen den bereits abgestellten Wagen und richtete einen Schaden von 450 Euro an. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten in der Atemluft des Verursachers Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Seinen Fahrzeugschein und den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher. Der Führerschein wird mit der Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft übersandt.