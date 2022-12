Ein Gesamtschaden von 2500 Euro: Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich nach Polizeiangaben am Montag gegen 9 Uhr an der Einmündung Haalbergstraße/Im Eiertal in Weisenheim am Berg ereignet hat. Demnach missachtete eine 61-jährige Autofahrerin die Rechts-vor-links-Regelung und stieß im Einmündungsbereich mit dem Wagen eines 85-Jährigen zusammen. „Glücklicherweise blieben die Beteiligten bei dem Unfall unverletzt“, teilt die Polizei mit.