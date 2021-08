Verkehrte Welt in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord. Ein Freinsheimer Sieg und eine Weisenheimer Niederlage waren vorm Wochenende erwartet worden. Es kam genau umgekehrt. Dem FVF II half eine frühe Führung nicht, er verlor gegen die SG Leiningerland 1:2. Der SV Weisenheim II hingegen überraschte den TuS Dirmstein und siegte 2:1. Dafür gab es allerdings einen Grund.

FV Freinsheim II – SG Leiningerland 1:2. Die Freinsheimer Gastgeber erwischten einen Auftakt nach Maß. Joshua Eberle, dessen Verletzung sich als nicht so gravierend entpuppt hatte, wie im Vorfeld der Begegnung gedacht, verwertete die erste Möglichkeit des FVF zum 1:0 (3.). „Es sah zunächst so aus, als ob Leiningerland nicht dagegenhalten kann“, sagte der Freinsheimer Spielertrainer Kevin Bappert.

Das stellte sich als Trugschluss heraus, denn urplötzlich stellten die Blau-Weißen das Fußballspielen ein und machten viele Fehler im Aufbauspiel. Freinsheim gab das Spiel dadurch völlig aus der Hand. „Oft wurde der Ball ohne Bedrängnis dem Gegner in den Fuß gespielt. Somit halfen wir einem vermeintlich schwachen Kontrahenten, Mut und Selbstvertrauen zu gewinnen“, kritisierte Bappert die Leistung seiner Mannschaft. Der Ausgleich für Leiningerland nach 25 Minuten war die logische Konsequenz daraus.

Nach Wiederbeginn spielten sich die Platzherren zumindest etliche Gelegenheiten heraus. „Fünfmal standen wir frei vor dem Gästetorwart, waren aber nicht in der Lage, den Ball ins Netz zu befördern“, spielte der Coach auf die Chancen für Enrico Hinz, Joshua Eberle, Christian Hubach und Oliver Ziese an. Leiningerland kämpfte beherzt, bewies eine gute Einstellung und erzielte nach einer Stunde den Siegtreffer. „Für diese Leistung verdient die SG Respekt“, verdeutlichte Bappert.

SV Weisenheim II – TuS Dirmstein 2:1. Es war eine Sensation am frühen Sonntagmorgen in Weisenheim. Zur ungewöhnlichen Anstoßzeit um 10.15 Uhr bezwang der SVW den zum Kreis der Aufstiegsanwärter zählenden TuS Dirmstein. Martin Schöpper, der Co-Trainer der Gastgeber, ist aber Sportsmann genug, den Erfolg dann gleich wieder in das richtige Licht zu rücken: „Mit Benjamin Salzner, Pascal Groh, Daniel Manß und Patrick Zajac haben vier Spieler aus der ersten Garnitur bei uns ausgeholfen. Das hat man gemerkt.“

Nach drei Minuten brachte Tim Kraft auf Vorarbeit von Zajac und aus abseitsverdächtiger Position den SVW in Führung. Der Treffer gab den Weisenheimern Sicherheit. Das 2:0 ging auf das Konto derselben Protagonisten. Wieder gab Zajac die Vorlage, wieder war Kraft der Torschütze. Der Stürmer hatte schon vor einer Woche, als er bei der „Ersten“ in Oppau half, mit ein paar guten Aktionen und couragierten Läufen seine stabile Form angedeutet. „Das war bis zur Pause ein geschlossener Auftritt. Man muss allerdings zugeben, dass Dirmstein in dieser Phase hinter seinen Möglichkeiten blieb und uns vielleicht unterschätzt hat“, sagte Schöpper.

Wie stark die Gäste sein können, zeigte sich nach Wiederbeginn, als Weisenheim den quirligen Spielführer der Dirmsteiner nicht mehr richtig in den Griff bekam. Der TuS wurde stärker und verkürzte mit einem schönen Seitfallzieher auf 1:2 (73.). In der spannenden Endphase hoffte Weisenheim darauf, dass Dirmstein seine Deckung lockerte. Das war nicht der Fall, sodass es keine Konterchancen gab. Die Blau-Roten brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. „Das sind drei Punkte, mit denen niemand gerechnet hat“, jubelte Schöpper.