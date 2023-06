Wenn eine Beziehung oder eine Ehe in die Brüche geht, sind oft die Kinder die Leidtragenden. Nicht selten wird vor Gericht um das Sorgerecht gestritten. Kurios mutet ein „Sorgerechtsfall“ an, der die Justiz in der Region Bad Dürkheim/Frankenthal monatelang beschäftigt hat. Im Mittelpunkt steht kein Kind, sondern ein Labrador. Die ganze Geschichte können Sie hier lesen.