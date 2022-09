Gemütlich was essen und trinken und dazu der Musik lauschen oder gleich dazu tanzen: Das wird wieder im Hamelzelt möglich sein. Den Wurstmarkt-Vormarkt starten die Smokingz am Freitag, 9. September, ab 18 Uhr. Einen Tag später stehen ab 12 Uhr Rokko Rubin & Die Schlagerjuwelen auf der Bühne, bevor dann ab 18 Uhr wieder die Smokingz übernehmen.

Am 11. September holen sich die Classic Brothers ab 11.30 Uhr mit Charles Shaw die Originalstimme von Milli Vanilli auf die Bühne. Ab 17 Uhr zieht Sunshine ins Zelt, denn es gibt die Maximum DJ Danny Malle Party auf die Ohren. Montags, 12. September, sorgen Born ab 15 Uhr für die gediegene Rock-Pop-Mischung, der Abend gehört ab 19.30 Uhr dann Xxtra. Den Dienstag, 13. September, starten ab 18.30 Uhr zunächst Revoc, bevor um 20 Uhr Fine R.I.P. das Publikum im Zelt zum Rocken bringen.

Zum Nachmarktstart am 16. September stehen nach dem traditionellen Schlagernachmittag ab 18 Uhr S.O.S. auf der Bühne. Samstags, 17. September, sorgen Maxxx ab 12 Uhr für Stimmung, der Abend gehört ab 18 Uhr dann wieder S.O.S., die einen stimmungsvollen Partyalarm versprechen.

Mit Just for Fun wird am 18. September ab 11.30 Uhr in den Sonntag gestartet. Akustik-Rock in Pälzer Sprooch gibt es ab 17 Uhr mit Horsch mol hi auf die Ohren. Den letzten Wurstmarkttag am 19. September läuten ab 14 Uhr Die Original Circusmusikanten ein. Mit Grand Malör beendet Pfälzer Party Power ab 19 Uhr den diesjährigen Wurstmarkt.

An allen Tagen endet das musikalische Treiben jeweils um Mitternacht.