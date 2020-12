Ein Unbekannter hat in Weisenheim am Sand zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen Reifen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, sind drei Autos in der Laumersheimer Straße betroffen: ein Suzuki Alto, ein VW Golf und ein Ford Fiesta. Beschädigt ist jeweils der hintere rechte Reifen. Welcher Gegnstand dazu verwendet wurde, ist nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0.