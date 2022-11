Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, hat nach Angaben der Polizei ein Unbekannter die gesamte linke Fahrzeugseite eines in der Schützenstraße in Bad Dürkheim geparkten grauen Mercedes-Kleinbusses zerkratzt. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich bei der Polizei Bad Dürkheim melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.