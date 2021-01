Ungewöhnliche Beute hat ein Dieb laut Polizei zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr in der Martinstraße in Freinsheim gemacht. Dort lies der unbekannte Täter eine rot-weiße Warnbake mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich entweder telefonisch unter der 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.