Ein älterer Mann ist am Mittwochmorgen in Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Mann gegen 9 Uhr am Schalter der Sparkasse einen vierstelligen Betrag auszahlen lassen und sei danach in sein Auto eingestiegen. Ein unbekannter Mann habe den Senior durch das Fenster der Beifahrertür angesprochen und sich dabei in das Fahrzeuginnere gebeugt. Dabei habe der Unbekannte unbemerkt einen dreistelligen Betrag von dem auf dem Beifahrersitz abgelegten Bargeld entwendet. Laut Polizeiangaben war der Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, schlank und hatte dunkle kurze Haare. Er habe Deutsch mit leichtem „osteuropäischem“ Akzent gesprochen. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim ermittelt. Sie bittet mögliche weitere Opfer eines solchen Betruges, sich unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät: „Werden Sie sofort misstrauisch, wenn Sie jemand am Bankautomaten oder direkt nach dem Abheben von Bargeld anspricht.“ Man solle sich nicht von Fremden ablenken lassen und aufdringliche Personen laut ansprechen oder direkt um Hilfe rufen. Informationen gibt die Polizei auch unter www.polizei-beratung.de.