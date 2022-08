Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hat ein Unbekannter bereits am 22. Juli gegen 12 Uhr den Zaun eines Anwesens im Paul-Münch-Weg in Gönnheim beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Der Unfallflüchtige habe den Zaun wohl beim Rangieren ramponiert, der Sachschaden betrage 600 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.