Zwischen 10 und 13.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer am Montag in der Bürklin-Wolf-Straße in Wachenheim einen geparkten Seat Leon beschädigt. Die Polizei vermutet, dass dies beim Ein- oder Ausparken passierte. Der Verursacher flüchtete anschließend. An der Stoßstange und am linken Frontscheinwerfer entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.