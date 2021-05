Am Dienstag ist es laut Polizei zwischen 8 und 18 Uhr in der Retzerstraße in Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen vor der Hausnummer 9 geparkten weißen BMW am hinteren Kotflügel der Fahrerseite – vermutlich beim Vorbeifahren – und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1500 Euro. Sie bitten um Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.