Gegen 23 Uhr hat am Dienstag ein Verkehrsteilnehmer die Polizei darüber informiert, dass der Fahrbahnteiler auf der B271 – kurz vor dem Kreisel Bruch-/ Gustav-Kirchhoff-Straße – zur Seite geschoben wurde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Fahrbahnteiler und die Leitplanke beschädigt worden waren. Aufgrund des Schadensbildes gehen sie davon aus, dass ein Autofahrer in der Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, gegen die Leitplanke stieß und schließlich gegen den Fahrbahnteiler fuhr. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.