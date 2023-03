Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, hat laut Polizei ein noch unbekannter Autofahrer im Holzweg in Bad Dürkheim einen geparkten Audi beschädigt. Als Unfallursache vermuten die Beamten ungenügenden Abstand beim Vorbeifahren. Der Täter ist geflüchtet. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.