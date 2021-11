Ein bislang Unbekannter hat eine Baumrinde mit langen Nägeln präpariert und das so entstandene Nagelbrett in eine Dürkheimer Einfahrt gelegt. Laut Polizei wurde das Brett im Laufe des verlängerten Allerheiligen-Wochenendes vor die Zufahrt zu einem Innenhof in der Seebacher Straße gelegt. Die präperierte Rinde hätte nach EInschätzung der Polizei einfahrende Autos beschädigen können. Es passierte allerdings nichts, weil die Rinde noch rechtzeitig bemerkt worden war. Die Polizei weiß noch nicht, wer verantwortlich ist und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630.