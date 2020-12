Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim hat ein Unbekannter zwischen Dienstag und 0.30 Uhr am Mittwoch ein Verkehrsschild mit einem Wegweiser für den Radweg beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Den Schaden beziffert die Polizei mit 200 Euro. Sie bittet um Hinweise auf den Täter unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.