Zwischen Sonntag, 9 Uhr, und Montag, 13 Uhr, hat nach Polizeiangaben ein unbekannter Autofahrer in der Zeppelinstraße in Bad Dürkheim einen geparkten Opel Corsa beschädigt. Das sei vermutlich beim Aus- oder Einparken passiert, anschließend habe sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden an Kotflügel und Radkasten beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.