Offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in ein Hotel in der Kurgartenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Hotelmanager gegen 8 Uhr, dass ein Fenster zur Raucherlounge im Erdgeschoss des Hotels aufgehebelt und aus den Angeln gebrochen worden war. Der Unbekannte habe zudem in der Raucherlounge versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen – was ihm laut Polizei jedoch nur teilweise gelang. Ob Bargeld aus dem Automaten entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ein Handschuh, den der Täter wohl vor Ort liegen ließ, wird derzeit auf Spuren untersucht. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.