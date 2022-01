Zwischen Mittwoch vergangener Woche, 23 Uhr, und Mittwoch dieser Woche, 11 Uhr, sind nach Polizeiangaben von Donnerstag zwei Wingertszeilen an einem Parkplatz an der L517 zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg beschädigt worden. Die Beamten vermuten, dass ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren gegen die Befestigungsstangen stieß und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Den Schaden beziffern sie auf 1000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.