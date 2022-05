Am Donnerstag, zwischen 17 und 19 Uhr, wurde ein in der Bad Dürkheimer Otto-Schmitt-Groß-Straße abgestellter Smart beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer den Schaden beim Aus- beziehungsweise Ausparken verursachte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. An der Motorhaube entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Bislang liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Dürkheimer Polizei zu melden.