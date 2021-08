Eine Unfallflucht hat sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der L 454 zwischen Weisenheim am Sand und Laumersheim ereignet. Demnach war eine 36-Jährige mit ihrem VW Tiguan in Richtung Laumersheim unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve der ein anderes Auto entgegen kam und den linken Außenspiegel des VW touchierte. An dem Spiegel entstand ein Schaden von circa 250 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern. Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.