Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, ist laut Polizei in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand ein geparkter VW beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war demnach aus der Speyerer Straße kommend auf der Bahnhofstraße in Richtung Ackerbrunnengasse unterwegs, fuhr beim Passieren vermutlich wegen ungenügenden Abstands gegen den Außenspiegel des VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.