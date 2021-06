Am Dienstag gegen 12.30 Uhr ist ein Dürkheimer Feuerwehrmann nach Polizeiangaben auf dem Weg zu einem Einsatz von einem Unbekannten beleidigt worden. Auf der Anfahrt zum Gerätehaus – er war wegen eines Brandmeldealarms alarmiert worden – wurde der Brandbekämpfer durch einen anderen Verkehrsteilnehmer behindert. Nachdem der Feuerwehrmann den Mann mit den Worten „Feuerwehr im Einsatz, bitte machen sie Platz“ aufgefordert hatte, Platz zu machen, wurde er „von diesem mit hier nicht zitierbaren Schimpfworten beleidigt“, teilt die Polizei mit. Der Mann war nicht sehr groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte blonde Haare und trug eine Brille. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter kennen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.