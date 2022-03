Am Sonntag haben Unbekannte laut Polizei in Freinsheim im Bereich des Musikantenbuckels zwischen 14.35 und 18 Uhr ein schwarzes Auto demoliert. Das hatte die 44-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis dort an einem Feldweg geparkt. Während ihrer Abwesenheit warf jemand einen Stein durch das Panoramadach des Familienwagens und zerstörte so die Scheibe des Dachs komplett. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Zeugen, die den Tathergang gesehen haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 zu melden.