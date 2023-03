Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, haben Unbekannte laut Polizei in der Burgstraße in Bad Dürkheim die Heckscheibe eines geparkten VW mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt 400 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise auf die Täter unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.