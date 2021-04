Unbekannte haben beide Fahrzeugseiten eines in der Straße An den drei Mühlen geparkten VW Busses zerkratzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Welcher Gegenstand dazu benutzt wurde, ist unbekannt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.