Bad Dürkheim. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 08.45 Uhr, wurden in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim vier geparkte Autos von Unbekannten mit einem Gegenstand zerkratzt, teilt die Polizei mit. Der Schaden werde auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden. rhp