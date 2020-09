Am Dienstag gegen 10 Uhr hat ein 43-Jähriger seinen Mini Cooper in Freinsheim in der Goethestraße geparkt und bei seiner Rückkehr um 15 Uhr festgestellt, dass Unbekannte die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube – vermutlich mit einem spitzen Gegenstand – zerkratzt hatten. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.