Ihren roten Mercedes hat ein 22-jährige Dürkheimerin der Polizei zufolge am Montag gegen 4.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bruchstraße abgestellt, um arbeiten zu gehen. Als sie um 13.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte die junge Frau fest, dass die komplette Motorhaube zerkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.